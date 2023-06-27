Самолет пригожина заметили поблизости от Минска: что известно (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1627
Вероятно, главарь "вагнеровцев" выполняет договоренности, заключенные между россией и Беларусью
В Минск вылетел самолет, который, как считается, принадлежит главе ПИК "Вагнер" евгению пригожину. Как известно, боевик договорился, что отправится в Беларусь после неудачного госпереворота в рф, которые он назвал "маршем справедливости".
О передвижении самолета сообщает мониторинговый Telegram-канал Белорусский Гаюн | Belarusian Hajun project со ссылкой на ресурс Flightradar24. Первоначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска.
Через несколько минут авиационное судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.
Речь идет о бизнес-джете, имеющем регистрационный номер RA-02795. По состоянию на 7:45 в воздушном пространстве указанного самолета не фиксировалось по данным Flightradar24. Это означает, что он совершил успешную посадку.
Следует отметить, что перед исчезновением с карты он находился за территорией Мачулищ. У данных авиабазы отсутствуют обозначения начальной и конечной точек вылета этого судна. Тем не менее "Белорусский Гаюн" подтверждает его посадку на Мачулищах. Один из последних полетов самолета был совершен из Санкт-Петербурга, где предварительно фиксировали судно пригожина.
Напомним, что после того, как пригожин "дал заднюю" в вопросе продвижения "вагнеровцев" в Москву, он быстро покинул Ростов-на-Дону и несколько дней отсутствовал в публичном пространстве. На последнем видео, где его успели снять, он пошутил, что его наемники успели "всех взбодрить".
Не исключено, что в ближайшее время пригожина могут попытаться ликвидировать, ведь пути не прощают предателей. Детальнее об этом "Телеграфу" рассказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.