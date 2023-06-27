Самолет пригожина заметили поблизости от Минска: что известно (карта)

Вероятно, главарь "вагнеровцев" выполняет договоренности, заключенные между россией и Беларусью

В Минск вылетел самолет, который, как считается, принадлежит главе ПИК "Вагнер" евгению пригожину. Как известно, боевик договорился, что отправится в Беларусь после неудачного госпереворота в рф, которые он назвал "маршем справедливости".

О передвижении самолета сообщает мониторинговый Telegram-канал Белорусский Гаюн | Belarusian Hajun project со ссылкой на ресурс Flightradar24. Первоначально ожидалось, что самолет приземлится в Национальном аэропорту Минска.

Через несколько минут авиационное судно изменило свое направление к военному аэродрому Мачулищи.

Карта полета самолета пригожина

Речь идет о бизнес-джете, имеющем регистрационный номер RA-02795. По состоянию на 7:45 в воздушном пространстве указанного самолета не фиксировалось по данным Flightradar24. Это означает, что он совершил успешную посадку.

Следует отметить, что перед исчезновением с карты он находился за территорией Мачулищ. У данных авиабазы отсутствуют обозначения начальной и конечной точек вылета этого судна. Тем не менее "Белорусский Гаюн" подтверждает его посадку на Мачулищах. Один из последних полетов самолета был совершен из Санкт-Петербурга, где предварительно фиксировали судно пригожина.

Расписание вылета самолета пригожина

Напомним, что после того, как пригожин "дал заднюю" в вопросе продвижения "вагнеровцев" в Москву, он быстро покинул Ростов-на-Дону и несколько дней отсутствовал в публичном пространстве. На последнем видео, где его успели снять, он пошутил, что его наемники успели "всех взбодрить".

Не исключено, что в ближайшее время пригожина могут попытаться ликвидировать, ведь пути не прощают предателей. Детальнее об этом "Телеграфу" рассказал эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.