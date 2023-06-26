"путинский режим слабый и хрупкий, но...": Столтенберг прокомментировал мятеж пригожина
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Теперь сложно спрогнозировать, что ожидает рф в будущем
В НАТО прокомментировали вооруженный мятеж ЧВК "Вагнера" во главе с евгением пригожиным. Там считают, что эта история показывает "слабость" и "хрупкость" российского режима
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.
По мнению главы Альянса террористы пригожина продемонстрировали, "насколько трудно и опасно для путина полагаться на наемников, которые фактически восстали против него".
После всего, что произошло, говорит генсек, теперь сложно спрогнозировать, что ожидает рф в будущем, однако в то же время он предупредил союзников, что не стоит "недооценивать" москву.
Напомним, что бунт наемников в рф закончился также резко, как и начался, оставив за собой лишь разрушения и трупы убитых российских солдат. Дело пригожина закрыли, поставив кремль в неловкое положения, а также заставив пропагандистов придумывать нелепые оправдания. Сам недобунтарь, которому пророчат скорую смерть и вовсе пропал с радаров.
Чтобы пролить свет на странный инцидент в рф "Телеграф" специально пообщался с экспертом Международного института демократий, экс-командиром 2-й роты 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгением Диким. В частности, он высказал мнение по поводу того, каковы будут последствия пригожинского бунта, а также почему главарь ЧВК сдал назад.