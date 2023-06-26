Фальстарт, "черный лебедь" или тектонический сдвиг? Что показал мятеж вагнеровцев

Гастроли "бахмутских музыкантов" из группы "Вагнер" успешно прошли по маршруту Ростов — москва

Мятеж, который устроил в российской федерации в субботу, 24 июня, главарь ЧВК "Вагнер" евгений пригожин, почти доведя свою армию наемников до москвы, оставил немало вопросов. В том числе – почему пригожин остановился, почему не встретил серьезного сопротивления и что показал этот бунт.

Их и не только "Телеграф" обсудил с экспертом Международного института демократий, экс-командиром 2-й роты 24-го штурмового батальона ВСУ "Айдар" Евгением Диким.

Жить пригожину осталось крайне недолго

– Какие общие впечатления от пригожинского рейда на москву?

– Считаю, что гастроли "бахмутских музыкантов" из группы "Вагнер" довольно успешно прошли по маршруту Ростов — москва. Но в последний момент были "слиты" собственно пригожиным. "Надежды маленький оркестрик под управлением любви" не оправдал наших ожиданий. Однако происшедшие 24 июня события, конечно, наделали немало шороху. В какой-то мере они стали фальстартом. Мятеж пригожина произошел явно не тогда, когда должен был. Он выглядел бы совершенно иначе и мог иметь совершенно иные последствия, если бы произошел после прорыва украинскими войсками российского фронта на юге.

Мы можем только догадываться, почему главарь вагнеровцев начал бунт в ситуации, когда военная катастрофа российской армии в Украине еще абсолютно не очевидна. Напротив – оккупационные войска упорно и не без успеха сопротивляются нашему наступлению.

– Что могло подтолкнуть пригожина к подобным действиям?

– Вероятнее всего, его спровоцировали, загнав в угол. Ведь если бы его бойцы до 1 июля не подписали контракты с Минобороны рф (а пригожин отказался на это пойти), то в ближайшие дни, скорее всего, готовилось их силовое разоружение.

И первым сигналом к этому стал ракетный удар по учебным лагерям вагнеровцев под Ростовом. У меня есть надежные сведения из украинских компетентных источников, что этот ракетный удар действительно был. Он не придуман пригожиным, как считают некоторые.

Так что пригожина спровоцировали этим ракетным ударом. Он начал, казалось бы, безнадежную попытку путча. Но при этом, уже по ходу развития событий, путч оказался не таким уж и безнадежным. И то, как далеко успела зайти колонна вагнеровцев, как фактически без сопротивления их пропускали, как встречали вагнеровцев простые россияне, показало бездну несостоятельности рф как государства.

И это – главный вывод из однодневного мятежа. Вывод далеко идущий.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы не просто пролетел "черный лебедь" (в данном контексте – труднопрогнозируемые и редкие события, которые имеют значительные последствия), чуть махнув крылом. А чтобы это была такая "птица", прилет которой закончится трансляцией по рос-ТВ балета "Лебединое озеро", как было при смерти советских вождей, попытки ГКЧП в августе 1991-го, а также во время разгона Съезда народных депутатов и Верховного Совета рф (путч, расстрел Дома Советов осенью 1993 года).

– Был ли на это шанс?

– Пожалуй, да. Субботним утром, узнав о начале пригожинского мятежа, я оценивал его шансы на успех как нулевые и просто радовался, что в стране-агрессоре творится подобное. Но уже к вечеру, когда колонна вагнеровцев оказалась под москвой, шансы на успех я оценивал уже как 50 на 50. Но, к сожалению, вечером же пригожин "слился".

– Почему он дал задний ход?

– Трудно сказать. Предположительно, потому что оценил как довольно высокую вероятность быть убитым непосредственно в ходе боев. И почему-то поверил в те гарантии, которые ему предложили через лукашенко.

– Сработают ли эти гарантии?

– Я считаю, что – нет. Странно, что человек, который более 30 лет знает путина, считает возможным в данной ситуации ему довериться (мы ведь понимаем, что лукашенко тут — просто передаточное звено). путин не прощает предательства. Тех, кого он считает людьми, предавшими лично его, он достает всегда и везде. В том числе за границей. И устраняет руками российских спецслужб. А пригожин не просто предал путина, он еще и заставил его бояться. Так что тут путин зол вдвойне. Поэтому, на мой взгляд, жить пригожину осталось крайне недолго. Убьют его в Беларуси или сначала дадут улететь в Африку, а потом убьют там — чисто технический вопрос для КГБ-ФСБ. Но что он не жилец – 99%.

Россиянам показали, что король – голый

– Каковы будут последствия пригожинского бунта?

– Несмотря на то, что до переворота, равно как до начала полноценной гражданской войны, дело не дошло, последствия этого мятежа будут роковыми для путинского режима. Тем более что, формально говоря, в субботу некоторое время на территории рф была именно гражданская война. Одни российские военнослужащие стреляли в других. При этом вагнеровцы нанесли регулярной армии потери – как наносили в наиболее результативные дни Воздушные силы Украины. По общедоступным данным – уничтожено шесть вертолетов и один самолет.

Но главное не это. А то, что произошел тектонический сдвиг. Мятеж пригожина показал россию как failed state (несостоявшееся государство – то, которое не в состоянии поддерживать свое существование в качестве жизнеспособной политической и экономической единицы; термин также применим для обозначения государства, в котором центральная власть крайне слаба или неэффективна). Продемонстрировал, что власть казавшегося всесильным путина на самом деле не просто не всесильная, а практически бессильная. Оказалось, что эта власть держится на горстке кадыровцев и ментов. Что, по сути, кроме них, у путина за душой ничего нет. А менты при первом же серьезным столкновении – разбегутся. А кадыровцы – тоже себе на уме. Давайте вспомним, как очень осторожно, не спеша они ехали "усмирять" вагнеровцев в Ростове. И прибыли туда уже, когда пошли мирные переговоры.

Оказалось, что эта страшная и жуткая власть – страшна и жутка только против мирных либеров. А любые люди с оружием представляют для нее экзистенциальную угрозу. Противопоставить которой кремль ничего не может.

Кроме того, мятеж пригожина, даже за то короткое время, что он происходил, показал, насколько распространены в рф пригожинские настроения. Вспомним видео обращений в поддержку действий вагнеровцев от зеков из "Шторм Z", от десантников. То, как, в принципе, неплохо встречали армию пригожина в Ростове.

– Можно ли говорить, что запущен некий необратимый процесс скорого сноса путинского режима?

– Думаю, да. Всем россиянам, особенно имеющим оружие, наглядно продемонстрировано, что король — голый. Развидеть это они уже не смогут. Власть в рф явно потеряла монополию на насилие. Она потеряла сакральность и ореол всесильности. И лишь вопрос времени – когда и каким образом путинский режим будет демонтирован. А вместе с ним, возможно, демонтирована и сама рф.

Факт в том, что пригожин этот процесс запустил — и остановить его уже невозможно. Да, нам хотелось бы, чтобы всё произошло за считаные дни. Так не случилось. Но сейчас счет, как мне кажется, пошел на месяцы. В казавшейся монолитной российской государственности появилась громадная трещина. И дальше она станет только расширяться.

– Что будет дальше в рф с ЧВК или подобными структурами?

– Их очень быстро "обнулят", ликвидируют как таковые. Я бы провел такую рисковую параллель, которую, думаю, мне как "айдаровцу" провести можно. В свое время часть наших радикальных патриотов очень возмущалась действиями президента Порошенко, который в конце 2014-го — начале 2015-го ликвидировал все добробаты. Они были или расформированы, или интегрированы в систему ВСУ, а тот же "Азов" – в систему Нацгвардии. Так вот, на примере пригожинского бунта мы видим, что могло бы происходить в Украине, если бы такие меры не были приняты. Именно государство должно сохранять монополию на насилие. Иначе оно перестанет существовать. И размывание этой монополии возможно только на очень краткий период в очень экстремальных ситуациях. Как было у нас в 2014-м, когда добробаты стали спасением. Как в конце зимы и весной 2022-го спасением стала территориальная оборона. Но в обоих случаях, сразу по завершению экстремальной ситуации, государство должно восстановить монополию на насилие, иначе его (государства) не станет.

Российская власть, хоть и значительно обессиленная на данный момент, не является сборищем полных идиотов. А потому в максимально сжатые сроки ликвидирует ЧВК как явление. Но это ей уже не поможет.

– Почему? Загнав ЧВК в регулярную армию, выдавив пригожинцев из рф, ведь можно решить проблему…

– Нельзя. Мятежные настроения начнут распространяться уже в регулярной армии. Не за день, даже не за недели. Но, вполне вероятно, счет идет на месяцы. И на следующем этапе развала российской государственности мы, думаю, увидим бунты регулярных армейских частей – и это уже будет необратимо.