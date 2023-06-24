Колонна "вагнеровцев" вошла в Московскую область: до столицы россии осталось менее двух часов (карты)

До Москвы осталось менее двух часов пути

Мятеж наемников ЧВК "Вагнера" против руководства российского минобороны и центральной власти продолжается, а колонна боевиков уже зашла в Московскую область.

На видеозаписях, которые распространяют российские telegram-каналы сообщается, что колонна "вагнеровцев" уже добралась до населенного пункта Барабаново, что на юге Московской области.

Оттуда до российской столицы менее чем два часа езды. Примечательно, что их продвижение пытались остановить путем перекрытия дороги самосвалами и другими грузовиками. Впрочем, колонну боевой техники это не остановило.

Осторожно на видео много нецензурной лексики!

Судя по другим видеозаписям, российские войска будут пытаться остановить наемников на реке Ока, севернее Барабаново. Там уже начали перекрывать мосты.

Кроме того в сети появилась непроверенная информация о том, что колонна "вагнеровцев" разделилась, а другая ее часть находится в районе города Балабаново Калужской области, что в 96 км от Москвы по трассе М3.

Параллельно с этим в сети появились видеозаписи о том, что колонна боевой техники "кадыровцев" движется в сторону Ростова, который утром перешел под контроль "вагнеровцев".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на фоне военного переворота владимир путин обратился к россиянам. По его словам, "вагнеровцы" пытаются расколоть россию, что является "ударом в спину". Главаря наемников евгения пригожина российский президент назвал предателем россии.