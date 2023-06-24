"Кадыровцы" подошли к Ростову: "вагнеровцы" готовят город к боям (видео)

Из Чечни отправилась огромная колонна боевой техники

Пока колонна наемников ЧВК "Вагнер" движется в сторону Москвы, в сторону подконтрольного им Ростова направляются войска главы Чечни рамзана кадырова.

Видеозапись была обнародована в сети одним из "кадыровцев", который находится в составе колонны.

Как сообщают российские telegram-каналы, автор видео на чеченском языке говорит: "пригожин, сидел бы ты на своём месте и не заставил бы нас приехать".

Также в сети появилось видео того, как еще один чеченский военный рассказывает о неком бое, в котором "кадыровцам" досталось от "вагнеровцев" и теперь он грузится на самолет, чтобы отомстить пригожину.

Осторожно на видео есть нецензурная лексика!

Тем временем обстановка в Ростове остается относительно спокойной, но находящиеся в городе наемники начали разгонять толпу, очевидно в ожидании прибытия колонны "кадыровцев".

Как сообщалось ранее, по данным Oryx с начала мятежа лоялисты потеряли транспортный самолет и три вертолета, потери "вагнеровцев" пока составляют лишь один УАЗ.

Ранее "Телеграф" писал о том, что "вагнеровцы" могут иметь планы по захвату хранилищ с ядерным оружием на российской земле.