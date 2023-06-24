"Кадировці" підійшли до Ростова: "вагнерівці" готують місто до боїв (відео)

З Чечні вирушила величезна колона бойової техніки

Поки колона найманців ПВК "Вагнер" рухається у бік Москви, у бік підконтрольного їм Ростова прямують війська глави Чечні рамзана кадирова.

Відеозапис був оприлюднений у мережі одним із "кадировців", який знаходиться у складі колони.

Як повідомляють російські telegram-канали, автор відео чеченською мовою каже: "пригожин, сидів би ти на своєму місці і не змусив би нас приїхати".

Також у мережі з’явилося відео того, як ще один чеченський військовий розповідає про певний бій, у якому "кадировцям" дісталося від "вагнерівців" і тепер він вантажиться на літак, щоб помститися пригожину.

Обережно на відео є нецензурна лексика!

Тим часом обстановка в Ростові залишається відносно спокійною, але найманці, які перебувають у місті, почали розганяти натовп, очевидно в очікуванні прибуття колони "кадировців".

Як повідомлялося раніше, за даними Oryx з початку заколоту лоялісти втратили транспортний літак і три вертольоти, втрати "вагнерівців" поки що становлять лише один УАЗ.

Раніше "Телеграф" писав про те, що "вагнерівці" можуть мати плани щодо захоплення сховищ з ядерною зброєю на російській землі.