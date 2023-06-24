Тривожний сигнал для України та світу: військовий експерт про заколот пригожина

Головне бажання пригожина — аби кремль припинив "гратися у СВО"

Збройний заколот у росії, який влаштували "вагнерівці", може серйозно вплинути на ситуацію в Україні. Зокрема, при успішності дій найманців групи євгенія пригожина так звана російська "сво" здатна значно збільшити свою масштабність.

Таку думку в розмові із "Телеграфом" висловив експерт з питань сектору оборони та безпеки Олег Старіков. На його думку, весь цей переворот є вельми тривожним сигналом — як для України, так і всього світу.

Старіков називає пригожина фронтменом "партії поразки" (в Україні це, радше, називають "партією війни").

"Зараз це угруповання вимагає від вищого військового керівництва (не політичного, путін не згадується) перестати грати в "спеціальну військову операцію", а почати вести мову саме "Про війну", — підкреслює він. — Можна, дійсно, провести аналогії з 1917 роком. Але тоді було бажання припинити війну, зараз швидше — посилити її. Переведення всього ВПК на військові рейки, повна мобілізація з усіма витікаючими".

Результатом цього всього може стати чергова світова війна гібридного типу, котра, набравши обертів, здатна перетворитися на повноцінну конвенційну Третю світову, підсумовує Олег Старіков.

При цьому секретар РНБО Олексій Данілов не розділяє таких песимістичних настроїв. На його думку, наразі в росії розпочалися дестабілізаційні процеси, котрі здатні призвести до її знищення.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у свою чергу переконаний, що остаточні висновки із подій у рф вдасться зробити лише за 48 годин.