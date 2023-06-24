Тревожный сигнал для Украины и мира: военный эксперт о мятеже пригожина

Главное желание пригожина — чтобы кремль прекратил "играть в СВО"

Вооруженный мятеж в россии, устроенный "вагнеровцами", может серьезно повлиять на ситуацию в Украине. В частности, при успешности действий наемников группы евгения пригожина так называемая русская "сво" способна значительно увеличить свою масштабность.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом"высказал эксперт по сектору обороны и безопасности Олег Стариков. По его мнению, весь этот переворот весьма тревожный сигнал — как для Украины, так и всего мира.

Стариков называет пригожина фронтменом "партии поражения" (в Украине это скорее называют "партией войны").

"Сейчас эта группировка требует от высшего военного руководства (не политического, пути не упоминается) перестать играть в "специальную военную операцию", а начать говорить именно "о войне", — подчеркивает он. — Можно, действительно, провести аналогии с 1917 годом. Но тогда было желание прекратить войну, сейчас быстрее — усилить ее. Перевод всего ВПК на военные рельсы, полная мобилизация со всеми вытекающими".

Результатом этого всего может стать очередная мировая война гибридного типа, которая, набрав обороты, способна превратиться в полноценную конвенционную Третью мировую, заключает Олег Стариков.

При этом секретарь СНБО Алексей Данилов не разделяет таких пессимистических настроений. По его мнению, сейчас в рф начались дестабилизационные процессы, способные привести к ее уничтожению.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в свою очередь убежден, что окончательные выводы из событий в россии удастся сделать только через 48 часов.