Колона "вагнерівців" увійшла до Московської області: до столиці росії залишилося менше двох годин (карти)

До Москви залишилося менше двох годин шляху

Заколот найманців ПВК "Вагнера" проти керівництва російської міноборони та центральної влади продовжується, а колона бойовиків уже зайшла до Московської області.

На відеозаписах, які розповсюджують російські telegram-канали, повідомляється, що колона "вагнерівців" вже дісталася населеного пункту Барабаново, що на півдні Московської області.

Звідти до російської столиці менш як дві години їзди. Примітно, що їхнє просування намагалися зупинити шляхом перекриття дороги самоскидами та іншими вантажівками. Проте колону бойової техніки це не зупинило.

Обережно на відео багато нецензурної лексики!

Судячи з інших відеозаписів, російські війська намагатимуться зупинити найманців на річці Ока, на північ від Барабанового. Там уже почали перекривати мости.

Крім того, в мережі з’явилася неперевірена інформація про те, що колона "вагнерівців" розділилася, а інша її частина знаходиться в районі міста Балабаново Калузької області, що за 96 км від Москви трасою М3.

Паралельно з цим у мережі з’явилися відеозаписи про те, що колона бойової техніки "кадировців" рухається у бік Ростова, який вранці перейшов під контроль "вагнерівців".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на тлі військового перевороту владимир путін звернувся до росіян. За його словами, "вагнерівці" намагаються розколоти росію, що є "ударом у спину". Ватажка найманців євгена пригожина російський президент назвав зрадником росії.