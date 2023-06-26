"путінський режим слабкий і крихкий, але...": Столтенберг прокоментував заколот пригожина

Тепер складно спрогнозувати, що очікує рф в майбутньому

У НАТО прокоментували збройний заколот ПВК "Вагнера" на чолі з євгеном пригожиним. Там вважають, що ця історія показує "слабкість" і "крихкість" російського режиму

Про це повідомляє CNN, посилаючись на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

На думку глави Альянсу, терористи пригожина продемонстрували, "наскільки важко і небезпечно для путіна покладатися на найманців, які фактично повстали проти нього".

Після всього, що сталося, каже генсек, тепер складно спрогнозувати, що очікує рф в майбутньому, проте в той же час він попередив союзників, що не варто "недооцінювати" москву.

Нагадаємо, що бунт найманців у росії закінчився так само різко, як і почався, залишивши за собою лише руйнування і трупи вбитих російських солдатів. Справу пригожина закрили, поставивши кремль у незручне становище, а також змусивши пропагандистів вигадувати безглузді виправдання. Сам недобунтар, якому пророкують швидку смерть і зовсім зник з радарів.

Щоб пролити світло на дивний інцидент у росії "Телеграф" спеціально поспілкувався з експертом Міжнародного інституту демократій, екскомандиром 2-ї роти 24-го штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євгеном Диким. Зокрема, він висловив думку щодо того, якими будуть наслідки пригожинського бунту, а також чому ватажок ПВК здав назад.