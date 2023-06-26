"Всех взбодрили": в сети появилось последнее видео пригожина перед исчезновением

пригожин не выходит на связь с вечера 24 июня

Появились кадры отъезда главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина из Ростова после его провалившегося мятежа в россии. По-сути, это последнее, что известно о нем, так как с тех пор несостоявшийся "предводитель восстания" на связь не выходил.

Видео его "прощания" с россиянами на улице Ростова появилось в сети.

На нем — пригожин сидит на заднем сидении отъезжающего автомобиля, одна из женщин кричит ему: "Евгений, помощи Божьей, дрогой, мы за вас молимся", — на что пригожин кивает головой и машет рукой.

Один из присутствующих спрашивает, "как результат сегодня?".

"Нормально… Всех взбодрили", — ответил пригожин, подняв вверх кулак.

Отметим, о пригожине ничего неизвестно с вечера 24 июня. Ближе к вечеру 25 июня в его пресс-службе сообщили, что он пока не имеет доступа к качественной связи, а потому передает всем привет.

Напомним, 23 июня пригожин обвинил минобороны россии в обстрелах наемников и заявил о начале "гражданской войны". "Вагнеровцам" удалось за день 24 июня взять под свой контроль Ростов и Воронеж, после чего вооруженная колона двинулась на Москву. Однако все закончилось "пшиком" — якобы по просьбе белорусского диктатора александра лукашенко пригожин согласился "не начинать кровопролитие". После этого спикер кремля заявил, что главе "вагнеровцев" разрешили уйти в беларусь, а уголовные дела о военном мятеже будут закрыты.

Как сообщал "Телеграф", бывший директор ЦРУ и генерал армии США в отставке Дэвид Петреус считает, что у пригожина "сдали нервы", когда он прекратил восстание, начатое им против российских военных лидеров.