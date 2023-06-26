"Всіх збадьорили": у мережі з’явилося останнє відео пригожина перед зникненням

пригожин не виходить на зв’язок із вечора 24 червня

З’явилися кадри від’їзду ватажка ПВК "Вагнера" євгенія пригожина з Ростова після його провального заколоту в росії. По-суті, це останнє, що відомо про нього, тому що з того часу ватажок невдалого повстання на зв’язок не виходив.

Відео його прощання з росіянами на вулиці Ростова з’явилося у мережі.

На ньому — пригожин сидить на задньому сидінні автомобіля, що від’їжджає, одна з жінок кричить йому: "Євген, допомоги Божої, дрогий, ми за вас молимося", — на що пригожин киває головою і махає рукою.

Один із присутніх питає, "як результат сьогодні?".

"Нормально… Усіх збадьорили", — відповів пригожин, піднявши вгору кулак.

Зазначимо, про пригожина нічого невідомо з вечора 24 червня. Ближче до вечора 25 червня у його прес-службі повідомили, що він поки що не має доступу до якісного зв’язку, а тому передає всім привіт.

Нагадаємо, 23 червня пригожин звинуватив міноборони росії в обстрілах найманців і заявив про початок "громадянської війни". "Вагнерівцям" вдалося за день 24 червня взяти під свій контроль Ростов та Воронеж, після чого озброєна колона рушила на Москву. Проте все закінчилося "пшиком" — нібито на прохання білоруського диктатора олександра лукашенка пригожин погодився "не розпочинати кровопролиття". Після цього спікер кремля заявив, що главі "вагнерівців" дозволили піти в білорусь, а кримінальні справи про військовий заколот будуть закриті.

Як повідомляв "Телеграф", колишній директор ЦРУ та генерал армії США у відставці Девід Петреус вважає, що у пригожина "здали нерви", коли він припинив повстання, розпочате ним проти російських військових лідерів.