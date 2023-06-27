Может спать спокойно? В ФСБ сделали заявление о деле против пригожина

шойгу отобрал все танки у пригожина

В россии официально объявили о закрытии дела о вооружённом мятеже евгения пригожина и его ЧВК. Расследование окончено.

Об этом сообщает росСМИ, ссылаясь на заявление ФСБ рф.

"При расследовании дела о мятеже установлено, что его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления", — говорят в ФСБ.

Ссылаясь на все вышесказанное и "иные имеющие значение для расследования обстоятельства", российские правоохранители отчитались о закрытии дела пригожина.

"27 июня вынесено постановление о прекращении уголовного дела", — говорят силовики.

При этом стоит отметить, что сейчас наемников из "Вагнера" активно разоружают. Так, например, Минобороны рф решило отобрать себе всю тяжелую технику у бунтовщиков.

"В настоящее время идет подготовка к передаче тяжелой техники ЧВК "Вагнер" в подразделения Вооруженных сил рф", — сказали у шойгу.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские пропагандисты попытались объяснить "договорняк" кремля с пригожиним. Доводы оказались настолько неубедительными, что вызвали шквал шуток в сети.

Также мы сообщали о том, какая судьба ждет путчиста-неудачника после побега из рф.