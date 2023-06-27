Запад призывал Украину не бить по россии во время мятежа пригожина: CNN назвал причину

Послание было не раскачивать лодку, — западный чиновник

Западные партнеры призывали Украину не наносить удары по россии, пока там продолжался мятеж ЧВК "Вагнера": они связались украинскими официальными лицами и предостерегли от использования хаоса в рф для нанесения ударов. Главное опасение союзников заключалось в том, что в противном случае Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие главе "вагенеровцев" евгению пригожину и угрожающие суверенитету россии.

Об этом пишет CNN со ссылкой на западного чиновника.

"Послание было не раскачивать лодку", — сказал чиновник, добавив, что оно было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.

По его словам, союзники призывали Украину не втягиваться во внутренние дела россии и не наносить удары по ее территории во время мятежа. Вместо этого предлагалось использовать возможности, которые сложились на территории Украины.

Чиновник подчеркнул, что Запад не хотел подпитывать российские нарративы о том, что он якобы причастен "восстанию" пригожина.

"Это то, чего русские всегда хотели, доказывая, что существуют угрозы суверенитету россии", — резюмировал собеседник издания.

Как сообщал "Телеграф", президент США Джо Байден впервые публично прокомментировал вооруженный мятеж "вагнеровцев" в россии. По его словам, ни Америка, ни Запад не причастны к этому.