Захід закликав Україну не бити по росії під час заколоту пригожина: CNN назвав причину

Послання було не розгойдувати човен, — західний чиновник

Західні партнери закликали Україну не завдавати ударів по росії, поки там тривав заколот ПВК "Вагнера": вони зв’язалися з українськими офіційними особами і застерігли від використання хаосу в рф для завдання ударів. Головне побоювання союзників полягало в тому, що в іншому випадку Україна і Захід розглядатимуться як такі, що допомагають главі "вагенерівців" євгену пригожину і загрожують суверенітету росії.

Про це пише CNN із посиланням на західного чиновника.

"Послання було не розгойдувати човен", — сказав чиновник, додавши, що воно було передано на рівні міністрів закордонних справ, заступників та через послів.

За його словами, союзники закликали Україну не втягуватися у внутрішні справи росії та не завдавати ударів по її території під час заколоту. Натомість пропонувалося використовувати можливості, що склалися на території України.

Чиновник наголосив, що Захід не хотів підживлювати російські наративи про те, що він нібито причетний до "повстання" пригожина.

"Це те, чого росіяни завжди хотіли, доводячи, що є загрози суверенітету росії", — резюмував співрозмовник видання.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден вперше публічно прокоментував збройний заколот "вагнерівців" у росії. За його словами, ані Америка, ані Захід не причетні до цього.