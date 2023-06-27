Бізнесмен і популярний блогер відповів на деякі питання щодо невдалого збройного заколоту в росії

Позавчора я написав пункти того, чого ми не знаємо в історії з вагнерівським заколотом.

Зараз деякі відповіді отримані, давайте пройдемося:

• Найголовніше – ми не знаємо початкових цілей пригожина. Можливо, ними був вихід на домовленості, що дозволяють зберегти ПВК та отримати особисту недоторканність.

пригожин стверджує, що його метою було не допустити знищення ЧВК та притягти до відповідальності шойгу та герасимова. Чи сказав пригожин правду, ми не знаємо.

• Ми не знаємо всіх домовленостей. Те, що озвучив пєсков, вочевидь не все.

З’явилася лише конкретика, що вагнерівцям запропоновано на вибір звалити до Білорусі, підписати контракт із МО рф чи звільнитися.

• Ми не знаємо, які наслідки будуть для шойгу та герасимова. Слова пєскова, що кадрове питання з пригожиним не обговорювалося, тут незначні. Їх можуть зняти пізніше, наприклад, під приводом огидної протидії вагнерівському рейду.

Шойгу засвітився на нараді "силовиків" у путіна, але це нічого не означає, ухвалення таких рішень може бути розтягнуте на тижні.

• Ми не знаємо, що буде з бійцями "Вагнера", чи підуть вони до Білорусі з пригожиним.

Тут уже є чітка відповідь — так, підуть. Але без важкого озброєння, яке має передати армії рф.

• Ми не знаємо, чи Білорусь є фінальною точкою для пригожина та Ко, чи буде подальший трансфер до Африки.

Подальша доля ЧВК — найцікавіше питання, але відповіді на нього ще немає.

Продовжимо спостерігати.

Не треба думати, що ця історія пройде безвісти. Як би не намагалися в кремлі вдати, що озброєний заколот — це щось на кшталт одиночного пікету з матірним плакатом на адресу самодержця, наслідки будуть.

Прямо зараз у головах купи людей, вбудованих у путінську піраміду влади, відбувається переосмислення реальності. Доміношки починають падати. Процес це не швидкий, але йде.

Джерело: Telegram-канал Романа Шрайка.