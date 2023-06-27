Бизнесмен и популярный блогер ответил на некоторые вопросы насчет неудачного вооруженного мятежа в россии

Позавчера я написал пункты того, чего мы не знаем в истории с вагнеровским мятежом.

Сейчас кое-какие ответы получены, давайте пройдемся:

• Самое главное — мы не знаем изначальных целей пригожина. Возможно ими был выход на договоренности, позволяющие сохранить ЧВК и получить личную неприкосновенность.

Пригожин утверждает, что его целью было не допустить уничтожение ЧВК и привлечь к ответственности шойгу и герасимова. Сказал ли пригожин правду, мы не знаем.

• Мы не знаем всех договоренностей. То, что озвучил песков, явно не все.

Появилась только конкретика, что вагнеровцам предложено на выбор свалить в Беларусь, подписать контракт с МО рф или уволиться.

• Мы не знаем, какие последствия будут для шойгу и герасимова. Слова пескова, что кадровый вопрос с пригожиным не обсуждался, тут малозначимы. Их могут снять позже, например, под предлогом отвратительного противодействия вагнеровскому рейду.

шойгу засветился на совещании "силовиков" у путина, но это ничего не значит, принятие таких решений может быть растянуто на недели.

• Мы не знаем, что будет с бойцами "Вагнера", уйдут ли они в Беларусь с пригожиным.

Тут уже есть четкий ответ — да, уйдут. Но без тяжелого вооружения, которое должны передать армии рф.

• Мы не знаем, является ли Беларусь финальной точкой для пригожина и Ко, будет ли дальнейший трансфер в Африку.

Дальнейшая судьба ЧВК — самый интересный вопрос, но ответа на него все еще нет.

Продолжим наблюдать.

Не нужно думать, что эта история пройдет бесследно. Как бы ни пытались в кремле сделать вид, что вооруженный мятеж — это что-то вроде одиночного пикета с матерным плакатом в адрес самодержца, последствия будут.

Прямо сейчас в головах кучи людей, встроенных в путинскую пирамиду власти, происходит переосмысление реальности. Доминошки начинают падать. Процесс это не быстрый, но он идет.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.