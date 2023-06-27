пригожина вб’ють не одразу: в Україні розповіли, як путін ще може його використати

пригожин завдав політичної та репутаційної шкоди путінському режиму і це не зійде йому з рук

Ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин безумовно поплатиться за влаштований ним збройний заколот у росії. Однак слід врахувати, що російський диктатор володимир путін відрізняється не лише кровожерливістю, а й прагматичності. А це означає, що перш ніж пригожина наздожене "відповідь", глава кремля востаннє спробує використати його на свою користь.

Про це політичний аналітик Олексій Буряченко у коментарі "Телеграфу".

На його думку, пригожин завдав політичної та репутаційної шкоди путінському режиму, на нього чекає незавидна доля. Але інше питання полягає в тому, як кремль використовуватиме головного "вагнерівця" за відведений йому путіним час.

"Можливо, він зіграє свою роль на виборах, які відбудуться в росії вже цього року. Кандидат з таким рейтингом, медійністю та риторикою буде дуже вигідним. Він може об’єднати навколо себе не тільки радикальний, а й частково опозиційний електорат. Це буде штучний кандидат, який, можливо, навіть заведе свою партію до держдуми, і якого путін тріумфально переможе, а потім – ліквідує”, – наголосив Буряченко.

Він також додав, що перемога над пригожиним може відіграти серйозну роль у перезавантаженні путінського режиму і водночас запустити новий цикл легітимізації.

Повний текст матеріалу читайте на нашому сайті: "Вагнеру" бути, пригожину — ні? Яка доля чекає на путчиста-невдаху після втечі з росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що біля путіна офіційно звинуватили Захід у збройному заколоті, який стався на території росії.