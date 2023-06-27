пригожина убьют не сразу: в Украине рассказали, как путин еще может его использовать

пригожин нанес политический и репутационный ущерб путинскому режиму и это не сойдет ему с рук

Главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин безусловно поплатится за устроенный им вооруженный мятеж в россии. Однако следует учесть, что российский диктатор владимир путин отличается не только кровожадностью, но и прагматичностью. А это означает, что прежде чем пригожина настигнет "ответ", глава кремля в последний раз попытается использовать его в свою пользу.

Об этом политический аналитик Алексей Буряченко в комментарии "Телеграфу".

По его мнению, пригожин нанес политический и репутационный ущерб путинскому режиму, его ждет незавидная судьба. Но другой вопрос заключается в том, как кремль будет использовать главного "вагнеровца" за отведенное ему путиным время.

"Возможно, он сыграет свою роль на выборах, которые состоятся в рф уже в этом году. Кандидат с таким рейтингом, медийностью и риторикой будет очень выгодным. Он может объединить вокруг себя не только радикальный, но и частично оппозиционный электорат. Это будет искусственный кандидат, который, возможно, даже заведет свою партию в госдуму, и которого путин триумфально победит, а после — ликвидирует", — подчеркнул Буряченко.

Он также добавил, что победа над пригожиным может сыграть серьезную роль в перезагрузке путинского режима и в то же время запустить новый цикл легитимизаци

Полный текст материала читайте на нашем сайте: "Вагнеру" быть, пригожину – нет? Какая судьба ждет путчиста-неудачника после побега из рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у путина официально обвинили Запад в вооруженном мятеже, который произошел на территории россии.