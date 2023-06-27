Мятеж пригожина: у путина официально обвинили Запад

Еще до начала мятежа "из стана Пригожина" поступала информация о его подготовке, а на Западе якобы знали об этих планах

При попытке вооруженного мятежа в россии, который устроил главарь "Вагнера" евгений пригожин вместе со своими наемниками, могли работать западные спецслужбы.

Об этом сегодня, 27 июня, во время встречи с военными в кремле заявил глава Росгвардии Виктор Золотов, выступление которого состоялось сразу после российского диктатора владимира путина. Его слова цитирует пропагандистское агентство "РИА-Новости".

Так, по заявлениям Золотова, до начала мятежа "из стана пригожина" поступала информация о его подготовке. Даже назывались конкретные даты — с 22 по 25 июня. Вместе с тем и на Западе о нем знали еще за несколько недель до начала. Глава Росгвардии считает, что мятеж был якобы инспирирован Западом и наложился на амбиции пригожина. Однако Золотов считает, что "вагнеровцы" не смогли бы в итоге взять российскую столицу.

"Мы знали, что победим — москву мятежники не взяли бы. Любые провокации в столице, если бы они возникли на фоне мятежа, были бы подавлены", — отметил он.

Также Золотов заявил, что после данной ситуации в россии у Росгваридии появится тяжелое вооружение и танки. Этот вопрос обсуждается с российским президентом путиным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус объяснил, почему евгений пригожин так быстро сдал назад и не довел до конца вооруженный мятеж и поход на москву.