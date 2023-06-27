Заколот пригожина: у путіна офіційно звинуватили Захід

Ще до початку заколоту "зі стану пригожина" надходила інформація про його підготовку, а на Заході нібито знали про ці плани

При спробі збройного заколоту в росії, який влаштував ватажок "Вагнера" євген пригожин разом зі своїми найманцями, могли працювати західні спецслужби.

Про це сьогодні, 27 червня, під час зустрічі з військовими у кремлі заявив глава Росгвардії Віктор Золотов, виступ якого відбувся одразу після російського диктатора володимира путіна. Його слова цитує пропагандистська агенція "РИА-Новости".

Так, за заявами Золотова, до початку заколоту "зі стану пригожина" надходила інформація про його підготовку. Навіть називалися конкретні дати – з 22 по 25 червня. Натомість і на Заході про нього знали ще за кілька тижнів до початку. Глава Росгвардії вважає, що заколот нібито був інспірований Заходом і наклався на амбіції пригожину. Однак Золотов вважає, що "вагнерівці" не змогли б узяти російську столицю.

"Ми знали, що переможемо — москву бунтівники не взяли б. Будь-які провокації в столиці, якби вони виникли на тлі заколоту, були б пригнічені", — зазначив він.

Також Золотов заявив, що після цієї ситуації в росії у Росгвардії з’явиться важке озброєння та танки. Це питання обговорюється з російським президентом путіним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус пояснив, чому Євген Пригожин так швидко здав назад і не довів до кінця збройний заколот і похід на москву.