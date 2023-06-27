Одкровення путіна: ПВК "Вагнера" отримали від кремля фантастичну суму

путін визнав це вперше

російський диктатор володимир путін під час зустрічі з військовими офіційно визнав, що ПВК "Вагнера", яка влаштувала збройний заколот, фінансувалася за рахунок держави.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

"Зміст усієї групи "Вагнер" повністю забезпечувався державою", — каже путін.

За його словами, тільки за рік, з травня 2022 по травень 2023, з російського бюджету в кишені бойовиків пішло більше 86 млрд рублів. З них грошове утримання — 70 млрд 384 млн, стимулюючі виплати 15 млрд 877 млн, страхові виплати — 110 млрд 179 млн

"Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав або вкрав поменше, але ми з цим усім розбиратимемося", — сказав президент росії, додаючи, що "ті, хто служив у ПВК "Вагнер", користувалися повагою в країні"

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, в росії офіційно закрили кримінальну справу проти пригожина. Самі росіяни вже називають це "глумом на юридичними нормами", а пропагандисти намагаються переконати всіх, що все "нормально".

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