"Спаситель россии": лукашенко рассказал, как успокаивал путина, а тот хотел "мочить" пригожина

лукашенко рассказал о дне мятяже в россии

Вслед за своим "старшим братом" владимиром путиным по поводу мятежа в россии высказался и беларусский диктатор александр лукашенко. Он поведал, как именно уговорил евгения пригожина завернуть свой бунт.

"Телеграф" послушал речь самопровозглашенного президента, а теперь рассказывает своим читателям о том, что он там наговорил.

Если бы не лукашенко, то путин бы…

"Самое опасное, как я понял, — это не в том, какая она была, ситуация, а как она могла развиваться и ее последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жестокое решение — мочить. Я предложил путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет".

Если бы не лукашенко, то пригожин бы…

По словам усатого диктатора пригожин не хотел разговаривать с путиным и не брал от него трубки, но лукашенко лично взял ситуацию в свои руки и дозвонился до главаря боевиков.

"Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон". Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон". Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом".

На фронте у путина все "хорошо"

"Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было".

Переговоры

По словам лукашенко от него-то пригожин сразу взял трубку.

"Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "вот, президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" — "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория".

Белорус рассказал, как пол часа они разговаривали исключительно матом, но по его словам, пригожин за это извинился.

Лукашенко говорит, что думал, с чего зайти к нему, чтобы начать эти переговоры ведь "Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог".

Диктатор сказал, что долго убеждал боевика остановится, но тот упрямился. Не помогали даже угрозы, что путин его "раздавит как клопа", а шойгу не отдадут. Но в конце лукашенко выдал, что направит какую-то свою военную бригаду в москву, и белорусы вместе с россиянами будут защищать её.

"Потому что данная ситуация не только в россии. Это и не только потому, что это вот наше отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей россии, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы"

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Напомним, что путин официально признал, что ЧВК "Вагнера" финансировалась из российского бюджета.

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