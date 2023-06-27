Второе обращение за два дня: путин выступил с новыми "сказками" о мятеже (видео)

На мероприятии присутствовал и сергей шойгу

российский диктатор владимир путин снова выступил по поводу вооруженного мятежа пригожина. На этот раз он лично приехал к своим военным, где, к слову, находился и министр обороны рф сергей шойгу.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, после вчерашнего "исторического обращения" главы кремля, он посетил Соборную площадь в москве, где выступил перед военным.

Главные заявления диктатора

Вы фактически остановили Гражданскую войну;

"В непростой ситуации вы действовали чётко, слаженно, делом доказали свою верность народу России и воинской присяге, проявили ответственность за судьбу родины и её будущее"

Во время попытки мятежа не пришлось снимать боевые подразделения, задействованные в зоне "СВО" (войне в Украине — Ред.);

Погибшие во время мятежа летчики с честью выполнили свой долг;

"В противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи — летчики. Они не дрогнули. С честью выполнили приказ и свой воинский долг. Прошу почтить их память минутой молчания"

Настоящие защитники в сложные времена встали на пути смуты, результатом которой был бы хаос;

люди, армия, народ не были с мятежниками;

ваша решимость и мужество как и консолидация общества сыграли решающую роль в подавлении мятежа.

На Собоную площадь, также прибыл и сергей шойгу.

Во время мероприятия глава Росгвардии Золотов не исключил, что при попытке мятежа "работали западные спецслужбы". По его словам, мятеж якобы был инспирирован Западом и наложился на амбиции пригожина.

"Мы знали, что победим — москву мятежники не взяли бы", — отметил он.

К слову, на выступления пригожина уже отреагировали и в сети. Там, например, подметили некоторые состыковки его слов с реальными событиями.

Напомним, что сегодня, 27 июня, в россии официально закрыли уголовное дело против пригожина.

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