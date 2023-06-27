путин разоткровенничался: ЧВК "Вагнера" получили от кремля фантастическую сумму

путин признал это впервые

российский диктатор владимир путин во время встречи с военными официально признал, что ЧВК "Вагнера", которая устроила вооруженный мятеж, финансировалась за счет государства.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

"Содержание всей группы "Вагнер" полностью обеспечивалось государством", — говорит путин.

По его словам, только за год, с мая 2022 года по май 2023 года, из российского бюджета в карманы боевиков ушло более 86 млрд рублей. Из них денежное содержание — 70 млрд 384 млн, стимулирующие выплаты 15 млрд 877 млн, страховые выплаты — 110 млрд 179 млн

"Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться", — сказал президент рф, добавляя, что "те, кто служил в ЧВК "Вагнер", пользовались уважением в стране"

Напомним, что сегодня, 27 июня, в россии официально закрыли уголовное дело против пригожина. Сами россияне уже называют это "насмешкой над юридическими нормами", а пропагандисты пытаются убедить всех, что все "нормально".

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