"Повел себя не особо покорно": суровикина арестовали после мятежа пригожина — СМИ

Официальных комментариев в Москве не давали

Российского генерала, главу ВКС рф и бывшего главу оккупационной группировки в Украине сергея суровикина якобы арестовали из-за поддержки мятежа.

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на два источника приближенные к минобороны страны-агрессора, "история с суровикиным" не понравилась кремлю.

Один из собеседников издания отметил, что это может быть связано с бунтом главаря ЧВК "Вагнер" евгения пригожина. Он предположил, что суровикин занял сторону мятежников.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, где сейчас находится суровикин.

"Он себя повел не особо покорно, когда поставили задачу читать текст на камеру и разруливать, слишком дерзил руководству", — сказал источник издания.

Один из российских пропагандистов владимир романов сообщил, что арест генерала произошел еще 25 июня, сразу же после мятежа. Пропагандист утверждал, что суровикина отправили в СИЗО "Лефортово", однако неизвестно откуда у него появилась эта информация.

Официальных заявлений от руководства рф в связи с этим не поступало.

Как сообщалось ранее, западные СМИ накануне обнародовали информацию о том, что суровикин заранее знал, что главарь ЧВК "Вагнера" готовит мятеж.