Тайно помогал пригожину? Одиозный российский генерал знал о подготовке мятежа, - NYT

Не исключено, что попытку пригожина сменить руководство минобороны рф силовым путем могли поддерживать и другие российские генералы

Экс-командующий российской группировкой в Украине генерал сергей суровикин заранее знал, что главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин готовит мятеж.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на нескольких официальных лиц США, знакомых с данными разведки.

Сейчас в США выясняют, мог ли суровикин принимать какое-либо участие в разработке плана пригожинского "восстания". Также есть признаки того, что попытку пригожина сменить руководство минобороны рф силовым путем могли поддерживать и другие российские генералы.

"пригожин не поднял бы восстание, если бы не верил, что другие чиновники у власти придут ему на помощь", — отметили собеседники издания.

Американские чиновники и аналитики считают, что если путин найдет доказательства, что суровикин помогал пригожину, он отстранит генерала от командования. Однако пока все выглядит так, что президент рф возлагает ответственность за мятеж исключительно на главаря ЧВК.

По мнению высокопоставленных американских официальных лиц, союз между генералом суровикиным и пригожиным может быть ответом на вопрос, почему последний все еще жив, несмотря на свое "восстание".

При этом, в ходе пригожинского восстания, суровикин не демонстрировал его поддержки. Более того, он высказался против мятежа и призывал группу оккупантов в Украине сохранять позиции и не присоединяться к пригожину.

Ранее "Телеграф" обратился к политическим и военным экспертам, чтобы выяснить, какая судьба ждет пригожина после его неудавшегося военного переворота в россии.