Кулеба рассказал, как мятеж пригожина отразился на поле боя и что будет с его ЧВК

К сожалению, пригожин слишком быстро сдался, — Кулеба

Если бы мятеж "вагнеровцев" в россии продлился дольше, он бы оказал деморализующее воздействие на оккупантов на поле боя в Украине. Однако их главарь, евгений пригожин сдался слишком быстро, поэтому его "восстание" не сказалось на ситуации на фронте, однако его ЧВК больше не сможет существовать в прежнем виде.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

"Если бы этот мятеж продолжался еще 48 часов, я уверен, что мы бы ощутили деморализующее воздействие на российские войска, сражающиеся на юге и востоке Украины … К сожалению, пригожин слишком быстро сдался. Так что не успел этот деморализующий эффект проникнуть в русские окопы", — заявил Кулеба.

Напомним, после прекращения мятежа пригожин заявил, что остановился, чтобы предотвратить кровопролитие в россии. Он добавил, что его "восстание" было протестом против планов минобороны рф расформировать ЧВК "Вагнера" с 1 июля, а не попыткой свергнуть российскую власть.

В то же время, Кулеба считает, что пригожинская ЧВК больше не сможет существовать в том виде, в каком это было до их мятежа.

"Я думаю, что Вагнер не продолжит свое существование в нынешнем виде. Но мне все равно, что с ними будет, потому что мы думаем о том, что происходит в Украине", — сказал он.

Как рассказал "Телеграфу" политический аналитик Алексей Буряченко, пригожин безусловно поплатится за устроенный им вооруженный мятеж. Однако следует учесть, что российский диктатор владимир путин отличается не только кровожадностью, но и прагматичностью. А это означает, что прежде чем пригожина настигнет "ответ", глава кремля в последний раз попытается использовать его в свою пользу.