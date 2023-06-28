Кулеба розповів, як заколот пригожина відбився на полі бою і що буде з його ПВК

На жаль, пригожин надто швидко здався, — Кулеба

Якби заколот "вагнерівців" у росії тривав довше, він вчинив би деморалізуючий вплив на окупантів на полі бою в Україні. Проте їхній ватажок, євгеній пригожин, здався надто швидко, тому його "повстання" не позначилося на ситуації на фронті, проте його ПВК більше не зможе існувати в колишньому вигляді.

Таку думку висловив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю CNN.

"Якби цей заколот тривав ще 48 годин, я впевнений, що ми відчули б деморалізуючий вплив на російські війська, що б'ються на півдні та сході України… На жаль, пригожин надто швидко здався. Так що не встиг цей деморалізуючий ефект проникнути в російські окопи", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, після припинення заколоту пригожин заявив, що зупинився, щоб запобігти кровопролиттю в росії. Він додав, що його "повстання" було протестом проти планів міноборони рф розформувати ПВК "Вагнера" з 1 липня, а не спробою повалити російську владу.

Водночас, Кулеба вважає, що пригожинська ПВК більше не зможе існувати у тому вигляді, в якому це було до їхнього заколоту.

"Я думаю, що Вагнер не продовжить своє існування у нинішньому вигляді. Але мені байдуже, що з ними буде, тому що ми думаємо про те, що відбувається в Україні", — сказав він.

Як розповів "Телеграфу" політичний аналітик Олексій Буряченко, пригожин безумовно поплатиться за влаштований ним озброєний заколот. Однак слід врахувати, що російський диктатор володимир путін відрізняється не лише кровожерливістю, а й прагматичністю. А це означає, що перш ніж пригожина наздожене "відповідь", глава кремля востаннє спробує використати його на свою користь.