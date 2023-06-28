В россии разбился генерал МВД: сейчас в больнице в тяжелом состоянии

По предварительной информации, генерал не справился с управлением

Российский генерал Министерства внутренних дел Александр Травников попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие на квадроцикле в Ленобласти. На данный момент он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Об этом сегодня, 28 июня, сообщает Telegram-канал SHOT, ссылаясь на собственные источники.

Так, отмечается, что 49-летний Травников во время отдыха за городом угодил в ДТП в деревне Липовая Гора, не справившись с управлением. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали его с травмой живота и разрывом почки. Сейчас врачи буквально борются на его жизнь.

В паблике напомнили, что Александра Травникова отстранили от должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД в 2022 году.

В то же время офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин прокомментировал происшествие в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что ранее Травников был отстранен от должности, поскольку был замешан в коррупционном скандале вместе с тремя другими генералами МВД, которые сейчас находятся под следствием.

По информации российских СМИ, 1 декабря 2022 года стало известно об отстранении Травникова с его должности начальника Санкт-Петербургского университета МВД россии. У чиновника нашли активы, которые он якобы не указал в декларации. К слову, он является племянником бывшего руководителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО Владислава Пиотровского

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