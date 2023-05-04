Чуть не потеряли "Искандер" и десятки снарядов: два ДТП с военной техникой в россии (фото, видео)

Пострадавших в ДТП нет

На кольцевой автомобильной дороге российского Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП. Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", который, вероятно, ехал на сегодняшнюю репетицию проведения парада к 9 мая, протаранил отбойник.

Так, сегодня, 4 мая, в Telegram-канал "Фонтанка SPB Online" появились видео, снятые очевидцами на КАД. На кардах видно, что "Искандер" врезался в дорожное ограждение. На месте происшествия скопились полицейские автомобили, а на дороже образовалась пробка.

"Искандер" протаранил отбойник на КАД. Кажется, сегодняшняя репетиция парада рискует пройти без него", — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате ДТП нет.

В то же время 3 мая в районе села Мячково на трассе М7 Нижегородской области произошло ДТП с грузовиком, который перевозил боеприпасы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и задел грузовик с цистерной. Никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать", — сообщает источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что во временно оккупированном Севастополе произошло курьезное ДТП с "ядеркой". Волга, перевозившая на крыше "ракету", столкнулась с городским автобусом.