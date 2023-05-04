Ледве не втратили "Іскандер" і десятки снарядів: дві ДТП з військовою технікою в росії (фото, відео)

Постраждалих у ДТП немає

На кільцевій автомобільній дорозі російського Санкт-Петербурга сталася серйозна ДТП. Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який, ймовірно, їхав на сьогоднішню репетицію проведення параду до 9 травня, протаранив відбійник.

Так, сьогодні, 4 травня, у Telegram-каналу "Фонтанка SPB Online" з’явилися відео, зняті очевидцями на КАД. На кардах видно, що "Іскандер" врізався у дорожню огорожу. На місці події зібралися поліцейські автомобілі, а на дорожче утворилася пробка.

"Іскандер" протаранив відбійник на КАД. Здається, сьогоднішня репетиція параду ризикує пройти без нього", — йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих внаслідок ДТП немає.

Водночас 3 травня в районі села М’ячкове на трасі М7 Нижньогородської області сталася ДТП з вантажівкою, яка перевозила боєприпаси. Про це пише Telegram-канал Baza.

" За попередніми даними, водій фури не впорався з керуванням і зачепив вантажівку з цистерною. Ніхто не постраждав, розливу палива вдалося уникнути", — повідомляє джерело.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у тимчасово окупованому Севастополі сталася курйозна ДТП із "ядеркою". Волга, яка перевозила на даху "ракету", зіткнулася із міським автобусом.