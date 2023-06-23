Пиротехническое шоу: в Подмосковье на трассе пылала фура с фейерверками (эпичное видео)

Фура сгорела полностью

В Подмосковье прогремели громкие хлопки и на сей раз не от атаки беспилотных летательных аппаратов, а в результате ДТП, в котором загорелся грузовик с фейерверками.

Об этом сегодня, 23 июня, сообщили Telegram-каналы SHOT и Baza, опубликовав соответствующие видео.

Отмечается, что необычное дорожно-транспортное происшествие случилось на Симферопольском шоссе в Подмосковье. На 42 км у фуры отсоединился прицеп, а после этого случился незапланированный салют.

"Громкие хлопки и салюты разбудили жителей округи. Причины детонации взрывного груза пока неизвестны, как и состояние водителя. Часть дороги сейчас перекрыта, на место выехали службы", — говорится в сообщении.

Пиротехника взрывалась около получаса, пока фура полностью не сгорела. Причина пожара на данный момент остается неизвестной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Калужской области россии упали два беспилотных летательных аппарата, которые летели на москву. На одном из БПЛА очевидцы заметили камеру. При этом подвешенных боеприпасов ни на одной из "птичек" не было обнаружено. Вскоре в сети появились фотографии упавших беспилотников.