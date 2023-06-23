Піротехнічне шоу: у Підмосков’ї на трасі палала фура з феєрверками (епічне відео)
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Фура згоріла повністю
У Підмосков’ї прогриміли гучні хлопки і цього разу не від атаки безпілотних літальних апаратів, а внаслідок ДТП, в якій спалахнула вантажівка з феєрверками.
Про це сьогодні, 23 червня, повідомили Telegram-канали SHOT та Baza, опублікувавши відповідні відео.
Зазначається, що незвичайна дорожньо-транспортна пригода сталася на Сімферопольському шосе у Підмосков’ї. На 42 км у фури від’єднався причіп, а після цього стався незапланований салют.
"Гучні хлопки та салюти розбудили мешканців округу. Причини детонації вибухового вантажу поки невідомі, як і стан водія. Частину дороги зараз перекрито, на місце виїхали служби", — йдеться у повідомленні.
Піротехніка вибухала близько пів години, доки фура повністю не згоріла. Причина пожежі наразі залишається невідомою.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Калузької області росії впали два безпілотні літальні апарати, які летіли на москву. На одному із БПЛА очевидці помітили камеру. При цьому підвішених боєприпасів на жодній з "пташок" не було виявлено. Незабаром у мережі з’явилися фотографії безпілотників, що впали.