У росії палає ДРЕС, очевидці повідомили про вибухи: відео

Площа пожежі складає 300 квадратів

Низка масштабних пожеж на території росії триває і цього разу спалах трапився на Новочеркаській ДРЕС у Ростовській області. Перед спалахом очевидці чули два вибухи.

Про це сьогодні, 14 червня, повідомляє Telegram-канал SHOT, публікуючи відео та фото з місця події.

Відомо, що наразі площа пожежі на тепловій електричній станції сягнула 300 квадратів. Займання сталося на шостому енергоблоці. Там горить покрівля.

На місці події зараз працюють працівники МНС росії. Залучено 46 осіб та 15 одиниць техніки. Причина пожежі наразі встановлюється.

За даними джерел SHOT, внаслідок пожежі постраждали троє людей. Їх зараз оглядають у медпункті підприємства.

Роботу станції було тимчасово зупинено, а співробітників ДРЕС евакуювали.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 червня на одній з нафтобаз у Краснодарському краї росії сталася масштабна пожежа. За попередніми даними, об’єктом, що постраждав, став нафтопереробний завод "Краснодареконефть". У мережі опублікували декілька відео з місця події.