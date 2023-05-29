Знову невдало покурили? У росії пожежа спалахнула нова потужна пожежа (фото, відео)

У російському Челябінську спалахнула потужна пожежа

Ранок 29 травня в росії почався з чергової потужної пожежі. Цього разу там спалахнуло полум’я на складі з дошками та брусом у Челябінську.

Як пишуть російські ЗМІ, площа займання досить серйозна — вона досягла 2600 квадратних метрів.

За попередніми даними, вогонь вже локалізовано, але загасити його поки що не вдалося.

Водночас місцеві Телеграм-канали уточнюють, що вогонь спалахнув на пилорамі, що розташована на Єнісейській вулиці.

"Загорілися дошки та брус, які покладено на штабелі на відкритому майданчику, є загроза розповсюдження на 2 складські будівлі. Постраждалих немає. Підрозділи працюють за рангом "Пожежа №2", — пишуть там.

Також у мережі опублікували відео з місця подій. По кадрах можна зрозуміти, що дерево, яке зберігалося на пилорамі, врятувати не вдалося.

Місцева влада поки що офіційних коментарів про причини пожежі не давали. Також не повідомляється про те, чи є внаслідок інциденту постраждалі чи загиблі.

Раніше "Телеграф" писав про те, що днями потужна пожежа спалахнула на одному із заводів у Брянській області.