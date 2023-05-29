Снова неудачно покурили? В россии пожар вспыхнул новый мощный пожар (фото, видео)

В российском Челябинске вспыхнул мощный пожар

Утро 29 мая в россии началось с очередного мощного пожара. На этот раз там вспыхнуло пламя на складе с досками и брусом в Челябинске.

Как пишут российские СМИ, площадь возгорания достаточно серьезная — она достигла 2600 квадратных метров.

По предварительным данным, огонь уже локализован, но затушить его пока не удалось.

В то же время местные Телеграм-каналы уточняют, что огонь вспыхнул на пилораме, которая расположена на улице Енисейская.

"Загорелись доски и брус, которые уложены на штабеля на открытой площадке, есть угроза распространения на 2 складских здания. Пострадавших нет. Подразделения работают по рангу "Пожар №2", — пишут там.

Также в сети опубликовали видео с места событий. По кадрам можно понять, что дерево, хранившееся на пилораме, спасти не удалось.

Местные власти пока официальных комментариев о причинах пожара не давали. Также не сообщается о том, есть ли в результате инцидента пострадавшие или погибшие.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на днях мощный пожар вспыхнул на одном из заводов в Брянской области.