В россии пылает ГРЭС, очевидцы сообщили о взрывах: видео

Площадь пожара составляет 300 квадратов

Череда масштабных пожаров на территории россии продолжается и на сей раз возгорание случилось на Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области. Перед возгоранием очевидцы слышали два взрыва.

Об этом сегодня, 14 июня, сообщает Telegram-канал SHOT, публикуя видео с места происшествия.

Известно, что на данный момент площадь пожара на тепловой электрической станции достигла 300 квадратов. Возгорание случилось на шестом энергоблоке. Там горит кровля.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники МЧС. Привлечены 46 человек и 15 единиц техники. Причина пожара на данный момент устанавливается.

По данным источников SHOT, в результате пожара пострадали три человека. Их сейчас осматривают в медпункте предприятия.

Работа станции была остановлена, а сотрудников эвакуируют.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 июня на одной из нефтебаз в Краснодарском крае россии произошел масштабный пожар. По предварительным данным, пострадавшим объектом стал нефтеперерабатывающий завод "Краснодарэконефть". В сети опубликовали видео с места происшествия.