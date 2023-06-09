В российской Уфе мощный пожар на железнодорожном вокзале: видео и подробности

Из-за возгорания вагонов с горюче-смазочными материалами один человек получил ожоги

В российском городе Уфа в районе железнодорожного вокзала произошел крупный пожар. По данным местных СМИ, горят вагоны с топливом. Причина возгорания пока неизвестна, известно об одном "тяжелом" пострадавшем. Накануне возгорание на энергообъекте произошло в Белгородской области.

Видео с места происшествия активно распространяют в российских Telegram-каналах. Сообщается, что площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Известно, что возгорание произошло на железнодорожной станции — загорелись цистерны и склад с горюче-смазочными материалами. Причина пожара неизвестна, на месте работают пожарные и полиция. Также у тушению привлечены пожарный поезд и катер. Огромный столб черного дыма виден за несколько километров.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава Башкирии, один человек пострадал при пожаре горюче-смазочных материалов в Уфе, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Информации о погибших на данный момент нет. Некоторые источники сообщают, что всего загорелось 10 вагонов ГСМ.

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