Как в фильме-катастрофе: Нью-Йорк тонет в оранжевом дыму от пожаров в Канаде (видео)

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться в помещении или надевать маски

Канада часто страдает от масштабных лесных пожаров — сейчас они настолько сильны, что дым дошел до США, накрыв несколько штатов. Нью-Йорк затянуло оранжевым туманом, зрелище апокалиптическое.

Дым от лесных пожаров в Канаде распространился на значительную территорию США, окутав штаты Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавер, Вирджиния, Западная Вирджиния и округ Колумбия, сообщает CNN.

Нью-Йорк в дыму. Фото twitter.com/nymetrowx

Как пишет Reuters, более десяти штатов США предупредили о снижении качества воздуха, так как дым от лесных пожаров достиг Нью-Йорка и других крупных городов.

"Небо над Нью-Йорком и многими другими городами Северной Америки становилось все более туманным к среде, с жутковатым желтоватым оттенком, проникающим сквозь дымчатый навес. В воздухе пахло горелыми дровами", – описывает ситуацию издание.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться в помещении или надевать маски, пишет Bloomberg.

По состоянию на середину дня 7 июня, Нью-Йорк занимал четвертое место в мире по наихудшему качеству воздуха. Его индекс составил IQAir 158, что является вредным для здоровья.

В некоторых частях восточной Пенсильвании, Нью-Йорка и Новой Англии индекс качества воздуха вошел в топ-200, это означает, что условия "очень вредны для здоровья".

Федеральное управление гражданской авиации США 7 июня из-за снижения видимости приостановило полеты в нью-йоркский аэропорт LaGuardia. По состоянию на 13:40 в Нью-Йорке было задержано более 1400 рейсов.

Отметим, лесные пожары охватили практически всю Канаду, больше всего пострадала восточная провинция Квебек, где по данным пожарной службы, произошло более 150 активных пожаров. Туда для борьбы с огнем направили вооруженные силы.

Как сообщал "Телеграф", недавно мощный пожар вспыхнул в российском Челябинске.