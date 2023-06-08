Як у фільмі-катастрофі: Нью-Йорк тоне у помаранчевому диму від пожеж у Канаді (відео)

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав мешканців міста залишатися у приміщенні або одягати маски

Канада часто страждає на масштабні лісові пожежі — зараз вони настільки сильні, що дим дійшов до США, накривши кілька штатів. Нью-Йорк затягнуло помаранчевим туманом, видовище апокаліптичне.

Дим від лісових пожеж у Канаді поширився на значну територію США, огорнувши штати Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсільванія, Делавер, Вірджинія, Західна Вірджинія та округ Колумбія, повідомляє CNN.

Нью-Йорк у диму. Фото twitter.com/nymetrowx

Як пише Reuters, понад десять штатів США попередили про зниження якості повітря, оскільки дим від лісових пожеж досяг Нью-Йорка та інших великих міст.

"Небо над Нью-Йорком та багатьма іншими містами Північної Америки ставало все більш туманним до середовища, з моторошним жовтуватим відтінком, що проникає крізь димчастий навіс. У повітрі пахло горілими дровами", – описує ситуацію видання.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав мешканців міста залишатися у приміщенні або одягати маски, пише Bloomberg.

Станом на середину дня 7 червня Нью-Йорк займав четверте місце у світі за найгіршою якістю повітря. Його індекс склав IQAir 158, що є шкідливим здоров’ю.

У деяких частинах східної Пенсільванії, Нью-Йорка та Нової Англії індекс якості повітря увійшов до топ-200, це означає, що умови "дуже шкідливі для здоров’я".

Федеральне управління цивільної авіації США 7 червня через зниження видимості призупинило польоти до нью-йоркського аеропорту LaGuardia. Станом на 13:40 у Нью-Йорку було затримано понад 1400 рейсів.

Зазначимо, лісові пожежі охопили практично всю Канаду, найбільше постраждала східна провінція Квебек, де за даними пожежної служби сталося понад 150 активних пожеж. Туди для боротьби із вогнем направили збройні сили.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно потужна пожежа спалахнула у російському Челябінську.