Новый мощный пожар в россии: в Петербурге огонь тушат десятки людей (видео)

Над городом поднимаются черные клубы дыма

В россии что ни день,то новое возгорание или взрыв, и сегодняшнее утро не стало исключением. На сей раз крупный пожар случился в производственном здании в Санкт-Петербурге. В сети тем временем появились первые фото и видео с места происшествия.

По данным местных пабликов в Telegram, речь идет о здании на Витебском проспекте, в районе метро "Купчино". На опубликованных кадрах видно, что в результате пожара в небо поднимаются черные густые клубы дыма.

На месте происшествия уже работают соответствующие службы. Сообщается, что к ликвидации возгорания привлечены восемь единиц техники и 40 человек личного состава.

На данній момент информации о площади пожара нет. Также неизвестной остается причина возгорания в производственном здании и есть ли в результате происшествия жертві или пострадавшие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что утром 13 июня в Краснодарском крае случился пожар на одной из нефтебаз. Огонь успел охватить площадь около 20 квадратных метров, прежде чем его смогли ликвидировать. По предварительной информации, могла загореться колонна для переработки дизельного горючего.