Дизеля станет меньше: в Краснодаре произошел пожар на нефтебазе (видео)

О причинах возгорания не сообщается, на месте уже работают спасательные службы

Краснодарскому краю рф не везет в последние дни – утром 13 июня на территории этой области снова произошел пожар на одной из местных нефтебаз. По предварительным данным, возгорание произошло в самом Краснодаре на улице Захарова — недалеко от Яблуновского моста. Скорее всего, пострадавший объект — нефтеперерабатывающий завод "Краснодарэконефть".

О пожаре сообщают Telegram-каналы Baza и Mash. Истинные причины возникновения возгорания не озвучиваются, все источники обходятся формулировкой "на данный момент неизвестны".

Тем временем, огонь успел охватить площадь около 20 квадратных метров, однако его удалось локализовать. При этом ликвидировать пожар полностью еще не удалось — густой черный дым до сих пор валит так, что он виден в нескольких километрах от места чрезвычайного происшествия.

По предварительным данным, могла загореться колонна для переработки дизельного горючего. Надеемся, что это хотя бы немного сократит поставки горюче-смазочных материалов на фронт для российских оккупантов.

О пострадавших в результате пожара пока не сообщалось.

Напомним, что ранее мы рассказывали о мощном пожаре, вспыхнувшем на железнодорожном вокзале в российской Уфе. Виновником возгорания там тоже стало топливо, вернее цистерны с ним.