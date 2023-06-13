Дизеля стане менше: у Краснодарі сталася пожежа на нафтобазі (відео)

Про причини загоряння не повідомляється, на місці вже працюють рятувальні служби

Краснодарському краю рф не щастить в останні дні – вранці 13 червня на території цієї області знову сталася пожежа на одній із місцевих нафтобаз. За попереднім даними, загоряння відбулося в самому Краснодарі на вулиці Захарова — неподалік Яблунівського мосту. Найімовірніше, постраждалий об'єкт — нафтопереробний завод "Краснодареконафта".

Про пожежу повідомляють Telegram-канали Baza і Mash. Справжні причини виникнення загоряння не озвучуються, всі джерела обходяться формулюванням "на даний момент невідомі".

Тим часом вогонь встиг охопити площу близько 20 квадратних метрів, однак його вдалося локалізувати. При цьому ліквідувати пожежу повністю ще не вдалося — густий чорний дим і досі валить так, що його видно за кілька кілометрів від місця надзвичайної події.

За попередніми даними, могла загорітися колона для переробки дизельного пального. Сподіваємося, що це хоча б трохи скоротить постачання паливно-мастильних матеріалів на фронт для російських окупантів.

Про постраждалих унаслідок пожежі поки не повідомлялося.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про потужну пожежу, яка спалахнула на залізничному вокзалі в російській Уфі. Винуватцем загоряння там теж стало паливо, точніше цистерни із ним.