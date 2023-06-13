Нова потужна пожежа в росії: в Петербурзі вогонь гасять десятки людей (відео)

У росії що не день, то новий вибух чи спалах, і сьогоднішній ранок не став винятком. Цього разу велика пожежа сталася у виробничій будівлі у Санкт-Петербурзі. У мережі тим часом з’явилися перші фото та відео з місця події.

За даними місцевих пабліків у Telegram, йдеться про будівлю на Вітебському проспекті, в районі метро "Купчино". На опублікованих кадрах видно, що внаслідок пожежі в небо здіймаються чорні густі клуби диму.

На місці пригоди вже працюють відповідні служби. Повідомляється, що до ліквідації спалаху залучено вісім одиниць техніки та 40 осіб особового складу.

Інформації про жертв чи постраждалих немає.

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