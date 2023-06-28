У росії розбився генерал МВС: зараз у лікарні у тяжкому стані

За попередньою інформацією, генерал не впорався з керуванням

Російський генерал Міністерства внутрішніх справ Олександр Травніков потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду на квадроциклі у Ленобласті. На цей час він перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Про це сьогодні, 28 червня, повідомляє Telegram-канал SHOT, посилаючись на власні джерела.

Так, зазначається, що 49-річний Травніков під час відпочинку за містом потрапив у ДТП у селі Липова Гора, не впоравшись із керуванням. Медики, які прибули на місце події, госпіталізували його з травмою живота і розривом нирки. Наразі лікарі буквально борються на його життя.

У пабліку нагадали, що Олександра Травнікова усунули з посади начальника Санкт-Петербурзького університету МВС у 2022 році.

Водночас офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін прокоментував подію у своєму Telegram-каналі. Він підкреслив, що раніше Травніков був усунений з посади, оскільки був замішаний у корупційному скандалі разом із трьома іншими генералами МВС, які зараз перебувають під слідством.

За інформацією російських ЗМІ, 1 грудня 2022 року стало відомо про усунення Травнікова з посади начальника Санкт-Петербурзького університету МВС Росії. У чиновника знайшли активи, які він нібито не вказав у декларації. До речі, він є племінником колишнього керівника ГУ МВС по Санкт-Петербургу та ЛО Владислава Піотровського

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квартирі в центрі Москви знайшли мертвим Григорія Клінішова, одного творців першої радянської термоядерної бомби.