Командовать ПВО в россии теперь будет генерал, опозорившийся в Украине

Ранее соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск, так и в составе войск ПВО ВКС

Войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск россии и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) рф. Его возглавляет генерал сергей суровикин.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на два источника, близких к Министерству обороны рф.

"Да, это так. Это уже свершившийся факт", — сказал агентству один из источников в ответ на вопрос о том, произошло ли переподчинение.

Второй источник в свою очередь также подтвердил данную информацию. В то же время агентство отмечает, что не имеет официального подтверждения относительно этого вопроса.

Ранее соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск (войсковая ПВО), так и в составе войск ПВО ВКС. Последние прикрывали важные объекты.

Отметим, что Воздушно-космические силы рф с октября 2017 года возглавляет генерал сергей суровикин.

Осенью 2022 года он был назначен командующим оккупационной группировкой войск на войне в Украине.

Тогда же осенью при суровикине произошло освобождение украинскими военными города Херсон. 9 ноября он завил министру обороны сергею шойгу о том, что российские войска должны "занять оборону" по левому берегу Днепра.

Кроме того, провалилась и стратегия суровикина относительно ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины в зимний период.

В январе 2023 года он был снят с этой должности. Вместо него назначили начальника Генштаба ВСУ рф валерия герасимова. А суровикин стал его заместителем.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал, как назначение герасимова на должность командующего оккупационными силами россии в Украине изменит ход войны.