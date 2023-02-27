Командовать ПВО в россии теперь будет генерал, опозорившийся в Украине
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Ранее соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск, так и в составе войск ПВО ВКС
Войсковая ПВО была выведена из подчинения Сухопутных войск россии и переподчинена главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) рф. Его возглавляет генерал сергей суровикин.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС, ссылаясь на два источника, близких к Министерству обороны рф.
"Да, это так. Это уже свершившийся факт", — сказал агентству один из источников в ответ на вопрос о том, произошло ли переподчинение.
Второй источник в свою очередь также подтвердил данную информацию. В то же время агентство отмечает, что не имеет официального подтверждения относительно этого вопроса.
Ранее соединения и части ПВО имелись как в составе Сухопутных войск (войсковая ПВО), так и в составе войск ПВО ВКС. Последние прикрывали важные объекты.
Отметим, что Воздушно-космические силы рф с октября 2017 года возглавляет генерал сергей суровикин.
Осенью 2022 года он был назначен командующим оккупационной группировкой войск на войне в Украине.
Тогда же осенью при суровикине произошло освобождение украинскими военными города Херсон. 9 ноября он завил министру обороны сергею шойгу о том, что российские войска должны "занять оборону" по левому берегу Днепра.
Кроме того, провалилась и стратегия суровикина относительно ракетных ударов по объектам инфраструктуры Украины в зимний период.
В январе 2023 года он был снят с этой должности. Вместо него назначили начальника Генштаба ВСУ рф валерия герасимова. А суровикин стал его заместителем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал, как назначение герасимова на должность командующего оккупационными силами россии в Украине изменит ход войны.