Командувати ППО в росії тепер буде генерал, який зганьбився в Україні

Раніше з’єднання та частини ППО були як у складі Сухопутних військ, так і у складі військ ППО ВКС

Військова ППО була виведена з підпорядкування Сухопутних військ росії та перепідпорядкована головному командуванню Повітряно-космічних сил (ПКС) росії. Його очолює генерал сергій суровікін.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС, посилаючись на два джерела, близькі до Міністерства оборони росії.

"Так, це так. Це вже доконаний факт", — сказав агентству одне з джерел у відповідь на питання про те, чи відбулося перепідпорядкування.

Друге джерело також підтвердило цю інформацію. Водночас агентство зазначає, що не має офіційного підтвердження щодо цього питання.

Раніше з’єднання та частини ППО були як у складі Сухопутних військ (військова ППО), так і у складі військ ППО ПКС. Останні прикривали важливі об’єкти.

Зазначимо, що Повітряно-космічні сили росії з жовтня 2017 року очолює генерал сергій суровікін.

Восени 2022 року його було призначено командувачем окупаційного угрупування військ на війні в Україні.

Тоді ж восени при суровікіні сталося визволення українськими військовими міста Херсон. 9 листопада він заявив міністру оборони сергію шойгу про те, що російські війська повинні "зайняти оборону" по лівому берегу Дніпра.

Крім того, провалилася і стратегія суровікін щодо ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України у зимовий період.

В січні 2023 року його було знято з цієї посади. Замість нього призначили начальника Генштабу ЗСУ РФ валерія герасимова. А суровікін став його заступником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник міністра оборони України Олексій Копитько розповів, як призначення герасімова на посаду командувача окупаційних сил росії в Україні змінить хід війни.