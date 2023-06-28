Таємно допомагав пригожину? Одіозний російський генерал знав про підготовку заколоту, — NYT

Не виключено, що спробу пригожина змінити керівництво міноборони росії силовим шляхом могли підтримувати й інші російські генерали

Екс-командувач російського угрупування в Україні генерал сергій суровікін заздалегідь знав, що ватажок ПВК "Вагнера" євген пригожин готує заколот.

Про це пише The New York Times з посиланням на кількох офіційних осіб США, знайомих із даними розвідки.

Наразі в США з’ясовують, чи міг суровікін брати будь-яку участь у розробці плану пригожинського повстання. Також є ознаки того, що спробу пригожина змінити керівництво міноборони росії силовим шляхом могли підтримувати й інші російські генерали.

"пригожин не підняв би повстання, якби не вірив, що інші чиновники при владі прийдуть йому на допомогу", — зазначили співрозмовники видання.

Американські чиновники та аналітики вважають, що якщо путін знайде докази, що суровікин допомагав пригожину, він усуне генерала від командування. Однак поки що все виглядає так, що президент рф покладає відповідальність за заколот виключно на ватажка ПВК.

На думку високопоставлених американських офіційних осіб, союз між генералом суровікіним і пригожиним може бути відповіддю на питання, чому останній все ще живий, незважаючи на своє повстання.

При цьому під час пригожинського повстання суровікін не демонстрував його підтримки. Більш того, він висловився проти заколоту та закликав групу окупантів в Україні зберігати позиції та не приєднуватися до пригожина.

Раніше "Телеграф" звернувся до політичних та військових експертів, щоб з’ясувати, яка доля чекає на пригожина після його невдалого військового перевороту в росії.