Співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький назвав "Телеграфу" дві версії путчу "кухаря" путіна

Пригожинський бунт, четверта доба після якого триває сьогодні, 28 червня, показав, що державна система управління в росії остаточно деградувала. Вона фактично перетворилася на феодальну. Державних інститутів, окрім силових, майже не лишилося. Це показала лише доба заколоту. Коли нічого не діяло. Ні парламент, ні уряд, ні інші відповідальні структури нічого не робили, ніяк не "відсвічували". Що продемонструвало їхню реальну роль у держуправлінні країною – ніяку.

Що це було? Особисто мені близькі дві версії.

Перша – пригожина хотіли відрізати від величезних грошей. путін озвучив цю суму — 84 млрд рублів (близько 1 млрд доларів за нинішнім курсом) на рік. Плюс — приблизно стільки ж пригожин заробляв через свій "Конкорд" на закупівлі харчування. Втрачати такий ресурс він не хотів. А з огляду на те, що йому стільки дозволялося раніше, пригожин вирішив підвищувати ставки по максимуму. І як наслідок перебрав міру. Це одна з версій.

Друга, яка також здається мені цілком імовірною, – ми бачили прояв внутрішньоелітних розбірок. Коли за допомогою пригожина та його найманців путіну чітко дають зрозуміти, що в 2024 році, коли в росії намічені чергові президентські вибори, йому не варто туди рипатися. А якщо не зрозумів із першого разу, то "можемо повторити".

Еліти явно незадоволені тим, що відбувається. Якби війна проти України була швидкою та переможною, консолідація Заходу навколо нашої країни не така потужна, санкції не такі болючі, заморожування активів не настільки тотальне – вони б якось це проковтнули. Як було після Криму. Але зараз для них ця війна та її навіть нинішні наслідки – ризики, що зростають. А тому визріла необхідність перезавантаження відносин із Заходом. Для чого, звичайно, потрібен новий президент рф.

Якщо говорити про останні заяви путіна, то видно, що він злякався. І продовжує жити у якомусь вигаданому світі. Звідки його висмикнути може лише щось подібне до пригожинського заколоту.

При цьому путіну вдвічі болючіше і страшніше через те, що він фактично підняв пригожина. Думаючи, що настільки хитромудрий, що може користуватися цим "кастетом", "дубиною" як завгодно, вирішуючи проблеми у різних напрямках – як усередині країни, так і за її межами. А потім спробувати "кастет" загнати в якісь рамки (ті самі контракти з Міноборони). І раптом з’ясувалося, що цей "кастет" може працювати проти свого господаря. Звичайно, путіна це налякало. Мститиме він чи ні – можна тільки гадати. Але зараз видно, що він дуже злякався. Усвідомив свою залежність від силових структур. І що він, напевно, вже не може зробити самостійно жодного ходу. Тому що його авторитет, який дедалі більше руйнується на тлі невдач у війні проти України, отримав черговий серйозний удар.

Пригожинський бунт однозначно змінив розстановку сил. кадиров і його армія, глава Росгвардії золотов, глава Міноборони шойгу, пригожин та його найманці – це все той самий силовий ресурс, який або у протидії один з одним, або об’єднавшись проти когось одного, влаштує наступний марш на москву. Залежність диктатора від силовиків завжди врешті-решт обертається проти диктатора.

Ну а лукашенко у цій ситуації виглядає цілком собі на коні. Якісь дивні у них з путіним стосунки, якщо останній так і не зумів уламати білоруського "колегу" відкрито вступити у війну або ж скинути його, значно ослабленого після підтасованих результатів виборів 2020 року. Але путін явно намагався це зробити. І всіляко демонстрував, що лукашенко – його васал. А тепер той відігрався за попередні приниження по повній програмі. І демонструє, що саме він – рятівник путінського режиму, а то й рф загалом.

Не можна виключати, що з пригожиним у лукашенка тепер буде якийсь спільний бізнес. Білорусь останнім часом нарощує відносини з Африкою, де ПВК "Вагнер" має серйозні позиції. І тепер, схоже, білоруський правитель там матиме свій силовий ресурс. Хто не захоче купувати білоруське продовольство та трактори – матиме справу з вагнерівцями.